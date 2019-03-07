Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Ecb Faiz Kararı Beklenirken Düştü

Avrupa Piyasaları Ecb Faiz Kararı Beklenirken Düştü

43 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde düşerken, Asya piyasaları günü ekside tamamladı.

Avrupa Piyasaları Ecb Faiz Kararı Beklenirken Düştü, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde düşerken, Asya piyasaları günü ekside tamamladı.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin para politikası açıklaması beklenirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile belirsizlikler devam ediyor. İki ülke arasındaki görüşmeler, Huawei'nin ABD'nin hükümet kurumlarında kullanılmasını yasaklayan kararını mahkemeye taşıma kararıyla, karmaşık bir hal aldı.

Huawei, ABD'yi öncelikli olarak ürünlerinin hükümet kurumlarında kullanılmasını engellemesi sebebiyle suçlarken, suçlamalara ABD'nin Huawei sunucularına sızarak ve şirket mailleri ile kaynak kodlarını çalmayı da ekledi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.42,

DAX yüzde 0.4 ve

CAC yüzde 0.33 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:04 Kaynak: DHA

Avrupa Merkez Bankası, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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