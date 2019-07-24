Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları ECB'nin faiz kararı öncesinde düştü
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Avrupa piyasaları ECB'nin faiz kararı öncesinde düştü

23 dakika önce

Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı ve para politikasında gevşeme işaretleri verdiği, faiz kararı beklenirken düştü.

Avrupa piyasaları ECB'nin faiz kararı öncesinde düştü, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı ve para politikasında gevşeme işaretleri verdiği, faiz kararı beklenirken düştü.
Yatırımcıların odağında olan gelişmeler arasında ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve şirketlerden gelen ikinci çeyreğe ait kazanç raporları var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.29,
DAX yüzde 0.09 ve
CAC yüzde 0.23 düştü.
Euro, dolar karşısında değişmeyerek 1.1147 düzeyinde sabit kaldı.


- İstanbul
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:02 Kaynak: DHA
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