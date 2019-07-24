Avrupa piyasaları ECB'nin faiz kararı öncesinde düştü
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Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı ve para politikasında gevşeme işaretleri verdiği, faiz kararı beklenirken düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:02 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları Avrupa Merkez Bankası
'nın Perşembe günü açıklayacağı ve para politikasında gevşeme işaretleri verdiği, faiz kararı beklenirken düştü.
Yatırımcıların odağında olan gelişmeler arasında ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve şirketlerden gelen ikinci çeyreğe ait kazanç raporları var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.29,
DAX yüzde 0.09 ve
CAC yüzde 0.23 düştü.
Euro, dolar karşısında değişmeyerek 1.1147 düzeyinde sabit kaldı.
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