Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Erken İşlemlerde Asya Etkisiyle Geriledi

Avrupa Piyasaları Erken İşlemlerde Asya Etkisiyle Geriledi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı.

Avrupa Piyasaları Erken İşlemlerde Asya Etkisiyle Geriledi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı.

Yatırımcılar, Euro Bölgesi, Almanya ve Birleşik Krallık'ta açıklanacak imalat verilerini bekliyorlar.

Açılış öncesi işlemlerde;

       - FTSE 100 yüzde 0.93,

       - CAC 40 yüzde 1.90,

       - Euro Stoxx 50 yüzde 1.07 ve

       - DAX yüzde 0.96 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 kazanımla 1.1476 dolar düzeyine yükselirken, sterlin yüzde 0.11 kayıpla 1.2750 dolar düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Ekonomi
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