Avrupa piyasaları faiz indirimi beklentileriyle yükseldi
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Avrupa hisse senedi piyasları, yatırımcıların Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü güncellemesi ve imalat verilerinin beklenti altına kalması ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasaları teşvik etmek için faizleri düşüreceği beklentileri ile artan...
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasları, yatırımcıların Uluslararası Para Fonu
'nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü güncellemesi ve imalat verilerinin beklenti altına kalması ile Avrupa Merkez Bankası
'nın (ECB) piyasaları teşvik etmek için faizleri düşüreceği beklentileri ile artan risk iştahı etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle, FTSE yüzde 0.05, Deutsche Bank
'ın yüzde 1.7 değer kanmasıyla DAX yüzde 0.22 ve CAC yüzde 0.72 arttı.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.09 düşüşle iki ayın en düşük değerine yaklaşarak 1.11301 düzeyine ve sterlin yüzde 0.06 kayıpla 1.2477 düzeyine geriledi.
- İstanbul
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