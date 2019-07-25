Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları faiz indirimi beklentileriyle yükseldi
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Avrupa piyasaları faiz indirimi beklentileriyle yükseldi

1 saat önce

Avrupa hisse senedi piyasları, yatırımcıların Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü güncellemesi ve imalat verilerinin beklenti altına kalması ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasaları teşvik etmek için faizleri düşüreceği beklentileri ile artan...

Avrupa piyasaları faiz indirimi beklentileriyle yükseldi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasları, yatırımcıların Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü güncellemesi ve imalat verilerinin beklenti altına kalması ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasaları teşvik etmek için faizleri düşüreceği beklentileri ile artan risk iştahı etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle, FTSE yüzde 0.05, Deutsche Bank'ın yüzde 1.7 değer kanmasıyla DAX yüzde 0.22 ve CAC yüzde 0.72 arttı.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.09 düşüşle iki ayın en düşük değerine yaklaşarak 1.11301 düzeyine ve sterlin yüzde 0.06 kayıpla 1.2477 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
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