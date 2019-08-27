Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları g7 sonrasında düştü
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Avrupa piyasaları g7 sonrasında düştü

45 dakika önce

Avrupa hisse senedi piyassaları Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin sona ermesi ardından güne düşüşle başladı.

Avrupa piyasaları g7 sonrasında düştü, System.String[]

Avrupa hisse senedi piyassaları Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin sona ermesi ardından güne düşüşle başladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, ABD'nin Avrupa ile ticareti konusunda bir çözüm bulmaya istekli olduğunu ancak müzakerelerin zor geçeceğini söyledi. Diğer yandan Almanyanın gayri safi yurt içi hasılası yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0.1 düştü.

Yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'ın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklama var.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.31,

DAX yüzde 0.22 ve

CAC yüzde 0.18 düştü.

Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1103 değerinde.

- İstanbul

Fransa, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:01 Kaynak: DHA
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