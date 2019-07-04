Avrupa piyasaları güne artışla başladı
1 saat önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları güne, politik ve ticarei gelişmeler etkisiyle yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları güne, politik ve ticarei gelişmeler etkisiyle yükselişle başladı.
Yatırımcıların odağında, Beyaz Saray
Ticaret ve İmalat Politikaları Direktörü Peter Navarro'nun, Çin hükümetinin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ve Ticaret Temsilcisi Robert Lİghtizer ile görüşmelere devam ettiğini ve kimi ilerlemeler kaydedildiğini belirtmesi ve ABD Başkanı Donald Trump
'ın İran
'ı, zenginleştirilmiş uranyum üretimi konusunda uyarması var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.03,
DAX yüzde 0.12 ve
CAC yüzde 0.02 yükseldi.
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