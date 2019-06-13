Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı
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Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları güne, yatırımcıların Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışına ve gün içinde açıklanacak ekonomik verilere odaklanmalarıyla, düşüşle başladı.

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Avrupa hisse senedi piyasaları güne, yatırımcıların Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışına ve gün içinde açıklanacak ekonomik verilere odaklanmalarıyla, düşüşle başladı.
Birleşik Krallık İşçi Partisi'nden Keir Starmer, partisinin anlaşmasız bir Brexit'i engelleme girişimlerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.
İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio yaptığı bir açıklamada, İtalya bütçesinin açık vermeyeceğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış değerleri şöyle:
FTSE yüzde 0.08,
DAX yüzde 0.19 ve
CAC yüzde 0.39 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.08 yükselirken, sterlin yüzde 0.16 değer kaybetti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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