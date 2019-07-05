Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı
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Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

1 saat önce

Avrupa piyasaları güne, Almanya'nın fabrika siparişlerinin Mayıs ayında yüzde 8.6 düştüğünü gösteren verinin ardından, ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verileri beklenirken hafif düştü.

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Avrupa piyasaları güne, Almanya'nın fabrika siparişlerinin Mayıs ayında yüzde 8.6 düştüğünü gösteren verinin ardından, ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verileri beklenirken hafif düştü.
Diğer yandan, Birleşik Krallık'ta Boris Johnson ve Jeremy Hunt arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı devam ediyor.
Gelişemerl etklisiyle Avrupa hisse seni piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.2,
-DAX yüzde 0.12 ve
-CAC yüzde 0.19 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.1 düşüşle 1.12731 değerine ve sterlin yüzde 0.03 düşüşle 1.25765 değerine geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:19 Kaynak: DHA
almanya, avrupa, Ekonomi
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