Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı
1 saat önce
Avrupa hisse senedi piyasaları, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin erken seçim çağrısı yapması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle güne düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini
'nin erken seçim çağrısı yapması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle güne düşüşle başladı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.23,
DAX yüzde 0.33,
CAC yüzde 0.32 ve
FTSE MIB yüzde 1.64 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 kayıpla 1.1197 düzeyine geriledi.
- İstanbul
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