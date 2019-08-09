Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı
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Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

1 saat önce

Avrupa hisse senedi piyasaları, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin erken seçim çağrısı yapması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle güne düşüşle başladı.

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Avrupa hisse senedi piyasaları, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin erken seçim çağrısı yapması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle güne düşüşle başladı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.23,
DAX yüzde 0.33,
CAC yüzde 0.32 ve
FTSE MIB yüzde 1.64 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 kayıpla 1.1197 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Başbakan Yardımcısı, Matteo Salvini, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
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