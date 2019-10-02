Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

Avrupa hisse senedi piyasaları güne Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne son teklifini sunacağını ve teklifin kabul edilmemesi durumunda Birlik'ten bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylemesi üzerine düşüşle başladı.

Piyasalar ayrıca ABD'den gelen imalat verisi ve Kuzey Kore'nin son füze denemesi haberlerinden de etkilendi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.11,

DAX yüzde 0.32 ve

CAC yüzde 0.19 düştü.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.06 düşüşle 1.09256 düzeyine ve sterlin 0.32 düşüşle 1.22673 düzeyine geriledi.