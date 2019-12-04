Avrupa piyasaları güne karışık başladı
6 saat önce
Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure'un işsizliğin kriz öncesi düzeylere döndüğünü ve ücretlerin son 10 yılın en yüksek hızında arttığını söylemesi etkisiyle güne karışık başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure'un işsizliğin kriz öncesi düzeylere döndüğünü ve ücretlerin son 10 yılın en yüksek hızında arttığını söylemesi etkisiyle güne karışık başladı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.2 düşerken,
CAC yüzde 0.45 ve
DAX yüzde 0.31 yükseldi.
Şenol Güneş: Falcı, büyücü değiliz ama EURO 2020'de iyi şeyler yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı