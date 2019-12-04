Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları güne karışık başladı
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Avrupa piyasaları güne karışık başladı

6 saat önce

Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure'un işsizliğin kriz öncesi düzeylere döndüğünü ve ücretlerin son 10 yılın en yüksek hızında arttığını söylemesi etkisiyle güne karışık başladı.

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Avrupa hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure'un işsizliğin kriz öncesi düzeylere döndüğünü ve ücretlerin son 10 yılın en yüksek hızında arttığını söylemesi etkisiyle güne karışık başladı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.2 düşerken,

CAC yüzde 0.45 ve

DAX yüzde 0.31 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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