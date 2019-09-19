Avrupa piyasaları küresel faiz kararlarıyla güne ekside başladı

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen 25 baz puanlık faiz indirimi ve Japonya Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmemesine rağmen ekonomiyi canlandırmak için gelecekte teşvik önlemlerini artırabileceği açıklamaları sonrası Avrupa piyasaları güne karışık başladı.

Söz konusu faiz kararları yanında yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) Benoit Coeure ve Sabine Lautenschlaeger'in açıklamalarını izleyecek. Birleşik Krallık ve İsviçre merkez bankaları faiz kararı yanında veri gündeminde de Birleşik Krallık'tan gelecek olan perakende verileri takip edilecek.

Avrupa hisse senedi piyasalarında erken işlemlerde;

DAX yüzde 0.13

FTSE yüzde 0.2 düşerken

CAC yüzde 0.06 yükseldi.

Bunun yanında, erken işlemlerde altın yüzde 0.2 artışla 1,497.04 dolardan, gümüş ise yüzde 0.14 düşüşle 17.73 dolardan işlem gördü. Dolar ve sterlin karşısında euro yüzde 0.08 artışla sırasıyla 1.1038 dolar ve 0.88506 sterline yükselirken, sterlin dolar karşısında yatay seyrederek 1.24716 dolardan işlem gördü.