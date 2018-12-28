Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Perşembe Günün Kayıplarını Telafi Ediyor

Avrupa Piyasaları Perşembe Günün Kayıplarını Telafi Ediyor

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü görülen keskin düşüş ertesinde, güne artışla başladı.

Avrupa Piyasaları Perşembe Günün Kayıplarını Telafi Ediyor, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü görülen keskin düşüş ertesinde, güne artışla başladı.

FTSE 100 endeksi açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 1.17 artışla 6 bin 662 puana, DAX yüzde 0.99 artışla 10 bin 484 puana ve CAC yüzde 0.98 artışla 4 bin 643 puana yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis'in verilerine göre, Almanya'nın ithalat fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 artarken aylık bazda yüzde 1.0 azalırken, ham petrol fiyatları hariç tutularak, yıllık yüzde 2.3 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:50 Kaynak: DHA

Almanya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan Sorusuna Yanıt Verdi: AK Parti'ye Yarar Kayserispor'un İsmine Dev Sponsor

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Bizim Hikaye Dizisinden Ayrıldı Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:01:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Perşembe Günün Kayıplarını Telafi Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]