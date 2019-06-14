Avrupa piyasaları tanker saldırısı etkisiyle düştü
47 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış sonrasında, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırılmasının yatırımcılara olan etkisi sebebiyle düştü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:43 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış sonrasında, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırılmasının yatırımcılara olan etkisi sebebiyle düştü.
Avrupa piyasalarını etkileyen diğer gelişmeler ise, Avrupa Birliği
bakanlarının Euro Bölgesi'nin yeni bütçesi üzerinde anlaşmaları ve Avrupa'nın çeşitli merkez bankalarından gün içinde gelecek açıklamlar oldu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.3
DAX yüzde 0.47 ve
CAC yüzde 0.23 düştü.
Euro dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.1282 düzeyine yükselirken, sterlin 1.2670 düzeyinde sabit kaldı.
- İstanbul
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar
İran petrol tankerlerinin patlamasına ilişkin suçlamaları reddetti
İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim
Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular