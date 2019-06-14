Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi
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Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi

2 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların ABD ve Çin arsındaki ticaret savaşı ile ilgili son gelişmeleri sindirmesiyle, hafif yükseldi.

Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi, System.String[]
–   Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların ABD ve Çin arsındaki ticaret savaşı ile ilgili son gelişmeleri sindirmesiyle, hafif yükseldi.
Diğer yandan, Brexit yanlısı Birleşik Krallık eski Dışişleri Başkanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderliği oylamasının ilk turunda 114 oyla, en yüksek oyu alan aday oldu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.02,
DAX yüzde 0.02 ve
CAC yüzde 0.05 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.03 artışla 1.1271 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:40 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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