Avrupa Piyasaları Ticaret Gelişmeleri ve Brexit Belirsizlikleri Etkisiyle Düştü
25 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü açılış öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarından gelecek haberler ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle düştü.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları, Perşembe günü açılış öncesinde, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret toplantılarından gelecek haberler ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle düştü.
Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump
'ın, bugün Çin Başkan Yardımcısı Liu He ile görüşmesi sonrasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile bir zirve düzenleyeceğini duyurma ihtimalini beklerken, Brexit cephesinde belirsizlikler devam ederken, birkaç milletvekilinin istifa edeceği haberleri medyada yer aldı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa Hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.51,
DAX yüzde 0.21 ve
CAC yüzde 0.19 düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:26 Kaynak: DHA
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