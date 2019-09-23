Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları ticaret görüşmelerinin aksadığı iddialarıyla düştü
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Avrupa piyasaları ticaret görüşmelerinin aksadığı iddialarıyla düştü

6 dakika önce

Avrupa piyasaları Çinli ticaret heyetinin ABDli çiftçilerle yapılacak görüşmenin iptal edildiği iddiaları üzerine doğan endişeler ve Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler beklenirken düştü.

Avrupa piyasaları ticaret görüşmelerinin aksadığı iddialarıyla düştü, System.String[]

–  Avrupa piyasaları Çinli ticaret heyetinin ABDli çiftçilerle yapılacak görüşmenin iptal edildiği iddiaları üzerine doğan endişeler ve Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler beklenirken düştü.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.29,

DAX yüzde 1.09 ve

CAC yüzde 0.72 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 kayıpla 1.10129 düzeyine gerilerken, sterline karşı yüzde 0.5 artışla 0.88386 düzeyine yükseldi. Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.1 düşüşle 1.24594 düzeyine geriledi.

- İstanbul

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:06 Kaynak: DHA
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