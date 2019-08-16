Avrupa piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi
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Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü Europ Bölgesi tahvil getirilerinin rekor düşük düzeye gerilemesiyle düştükten sonra, güne artışla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:16 Kaynak: DHA
– Avrupa
hisse senedi piyasaları, Perşembe günü Europ Bölgesi tahvil getirilerinin rekor düşük düzeye gerilemesiyle düştükten sonra, güne artışla başladı. Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Yönetim Kurulu üyersi Olli Rehn
ECB'nin Eylül
ayı toplantısında bir teşvik pakedinin tanıtılacağını duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle:
DAX yüzde 0.31 ve
CAC yüzde 0.34 artarken, Birleşik Krallık
hisse senedi piyasası FTSE teknik bir arıza sebebiyle açılış erteledi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.04 kayıpla 1.11023 düzeyine geriledi.
- İstanbul
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