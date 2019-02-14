Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Ticaret Toplantılarıyla Açılış Öncesi Karışık

Avrupa Piyasaları Ticaret Toplantılarıyla Açılış Öncesi Karışık

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, bugün Pekin'de gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları etkisiyle karışık.

Avrupa Piyasaları Ticaret Toplantılarıyla Açılış Öncesi Karışık, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, bugün Pekin'de gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları etkisiyle karışık.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin "çok iyi" gittiğini söylemişti ancak Başkan Trump'ın 60 gün sonra sona erecek ek gümrük vergilerinin süresini uzatmak istediği haberlere yansıdı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.14 düşerken,

DAX yüzde 0.27 ve

CAC yüzde 0.33 yükseldi.

Dolar euro karşısında yüzde 0.15 ve sterlin karşısında yüzde 0.16 değer kaybederek sırasıyla 1.1283 ve 1.2868 değerlerine çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:24 Kaynak: DHA

Pekin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Yardımı Kesme Kararı Aldı

Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:16:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasaları Ticaret Toplantılarıyla Açılış Öncesi Karışık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]