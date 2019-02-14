Avrupa Piyasaları Ticaret Toplantılarıyla Açılış Öncesi Karışık
1 saat önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları, bugün Pekin'de gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları etkisiyle karışık.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları, bugün Pekin
'de gerçekleştirilen ABD
ve Çin
arasındaki ticaret toplantıları etkisiyle karışık.
ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba
günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin "çok iyi" gittiğini söylemişti ancak Başkan Trump'ın 60 gün sonra sona erecek ek gümrük vergilerinin süresini uzatmak istediği haberlere yansıdı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.14 düşerken,
DAX yüzde 0.27 ve
CAC yüzde 0.33 yükseldi.
Dolar euro karşısında yüzde 0.15 ve sterlin karşısında yüzde 0.16 değer kaybederek sırasıyla 1.1283 ve 1.2868 değerlerine çekildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:24 Kaynak: DHA
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