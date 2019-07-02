Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasaları yaçılış öncesinde yatay
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Avrupa piyasaları yaçılış öncesinde yatay

57 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ileride imzalanacak ticaret anlaşmasının "hafifçe" ABD lehine dönmesi gerektiğini söylemesi ve yatırımcıların ticaret ve Brexit gelişmelerine odaklanmalarıyla açılış öncesi işlemlerde yatay.

Avrupa piyasaları yaçılış öncesinde yatay, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ileride imzalanacak ticaret anlaşmasının "hafifçe" ABD lehine dönmesi gerektiğini söylemesi ve yatırımcıların ticaret ve Brexit gelişmelerine odaklanmalarıyla açılış öncesi işlemlerde yatay.
Birleşik Krallık Muhafazakar Parti'sinin lider adayı Boris Johnson'ın, ülkenin Brexit için bir termin süresi belirlemesinin önemli olduğunu söyledi.
Diğer yandan, Birleşik Krallık'tan gelen konut satışları verileri ve Almanya'dan gelen perakende satış verilerinde görülen düşüşler de açılış öncesi işlemlerdeki hareketsizliğe katkı sağladı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.28 ve
CAC yüzde 0.04 yükselirken,
DAX yüzde 0.03 düştü.
Euro ve sterlin dolar karşısında bir değşişm göstermeyerek sırasıyla 1.12916 dolar ve 1.26389 dolar düzeyindeler.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:37 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Ekonomi
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