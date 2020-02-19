Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık - Son Dakika Ekonomi

Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık

7 saat önce

Avrupa piyasaları Covid-19 salgını etkilerine karşın yükselişle açılırken, Asya piyasaları da karışık hareket ediyor.

Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık, System.String[]

Avrupa piyasaları Covid-19 salgını etkilerine karşın yükselişle açılırken, Asya piyasaları da karışık hareket ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında yaşamını yitirenler 2,000 kişiyi geçerken, virüsten etkilenenler de 74,000 kişiye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüs için geliştirilecek aşının 12-18 ay içinde hazır olacağını açıkladı.

ASYA

Yatırımcıların Covid-19 salgınının yayılması nedeniyle uyarılarda bulunmaların ardından Asya piyasaları karışık hareket ediyor.

Asya piyasalarında kapanışa doğru;

Nikkei 225 yüzde 0.89

Hang Seng yüzde 0.40,

KOSPİ yüzde 0.6,

S&P/ASX 200 yüzde 0.43 artarken,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.23 düşüşte.

Dolar yen karşısında yüzde 0.35 artarak 110,25 düzeyinde.

AVRUPA

Avrupa piyasaları Covid-19 etkilerine karşın yükselişle açılırken, yatırımcılar Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanacak inşaat ciro verilerini bekliyor.

Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.41,

CAC 40 yüzde 0.50

FTSE 100 yüzde 0.58 yükselişle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.11 artışla 1.0809'a çıkarken, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.12 gerileyerek 1,2982 düzeyinde.


Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Başakşehirli futbolcular, koronavirüsten riski nedeniyle havaalanında maske taktılar Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti SGK'dan milyonlarca işçiyi sevindiren haber! Bu meslekleri yapanlar erken emekli olacak

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:25:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]