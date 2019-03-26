Son Dakika Haberleri: Avrupa Piyasalrı Açılış Öncesinde Yükseldi

Avrupa Piyasalrı Açılış Öncesinde Yükseldi

2 saat önce

Avrupa hisse senedi piyasaları, almanya tüketici güveni ve Birleşik Krallık'tan gelecek olan ihraç edilmiş konut kredileri verileri beklenirken, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Avrupa Piyasalrı Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, almanya tüketici güveni ve Birleşik Krallık'tan gelecek olan ihraç edilmiş konut kredileri verileri beklenirken, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Birleşik Krallık milletvekillerinin Brexit sürecinin kontrolünü almaları ve üç bakanı istifaya zorladıkları açıklandı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.28,

DAX yüzde 0.32 ve

_ CAC yüzde 0.2 yükseldi.

Euro ve sterlin dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.04 ve yüzde 0.07 kaybetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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