Son Dakika Haberleri: Avrupa piyasları "ekonomide yavaşlama" endişeleriyle düştü
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Avrupa piyasları "ekonomide yavaşlama" endişeleriyle düştü

57 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomik yavaşlamaya neden olacağı endişeleriyle altına dönen yatırımcılar etkisiyle düştü.

Avrupa piyasları
Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomik yavaşlamaya neden olacağı endişeleriyle altına dönen yatırımcılar etkisiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyaslarında son durum şöyle;
FTSE yüzde 0.93,
DAX yüzde 0.78 ve
CAC yüzde 0.66 düştü.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.02 düşerken, sterlin yüzde 0.07 değer kazandı ve sırasıyla 1.11674 ve 1.26414 düzeylerinden işlem görüyorlar.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
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