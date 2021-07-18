Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi.
Türkiye, şampiyonayı kadınlarda 10, erkeklerde ise 15. sırada tamamladı.
Organizasyonun son gününde A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı, 9-10'unculuk klasman maçında Yunanistan'a 2-0 yenildi.
A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı ise 15-16'ncılık klasman müsabakasında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.
Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda kadınlarda Almanya, erkeklerde Danimarka şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA
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