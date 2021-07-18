Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı ise 15-16'ncılık klasman müsabakasında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye , şampiyonayı kadınlarda 10, erkeklerde ise 15. sırada tamamladı.

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