Avrupa PMI tarihi dip seviyelerine geriledi - Son Dakika
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Avrupa PMI tarihi dip seviyelerine geriledi

1 saat önce

Virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı, mart ayında durma noktasına geldi.

Avrupa PMI tarihi dip seviyelerine geriledi, System.String[]

Virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı, mart ayında durma noktasına geldi. Tarihi dipleri gören PMI verileri Euro Bölgesi'nin 2009 krizinden de kötü etkileneceğine işaret ediyor.

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:01 

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