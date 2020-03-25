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Avrupa PMI tarihi dip seviyelerine geriledi
1 saat önce
Virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı, mart ayında durma noktasına geldi.
Virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı, mart ayında durma noktasına geldi. Tarihi dipleri gören PMI verileri Euro Bölgesi'nin 2009 krizinden de kötü etkileneceğine işaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:01
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