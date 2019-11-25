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Avrupa Polis Teşkilatı'ndan DEAŞ'a yönelik operasyon

6 saat önce

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), internet üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandasının engellenmesi amacıyla 12 ülke ve 9 internet servis sağlayıcısıyla operasyon düzenledi.

Avrupa Polis Teşkilatı'ndan DEAŞ'a yönelik operasyon, System.String[]

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), internet üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandasının engellenmesi amacıyla 12 ülke ve 9 internet servis sağlayıcısıyla operasyon düzenledi.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, operasyonla örgüt propagandasının yapıldığı tespit edilen 26 binden fazla içerik devre dışı bırakıldı.

Belçika Federal Savcılığınca yönetilen operasyon, Europol'ün Avrupa Birliği İnternet Yönlendirme Birimi (AB IRU) ve Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İspanya'da bir kişi örgüt bağlantısı şüphesiyle gözaltına alındı.

Europol, Ağustos 2016, Haziran 2017 ve Nisan 2018'de DEAŞ'a yönelik Avrupa ülkelerinde benzer operasyonlar gerçekleştirmişti.

Avrupa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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