Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti - Son Dakika

Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti

20.02.2021 13:13
Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti, System.String[]

Doğa turizmi tutkunlarının yeni gözdesi olan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Avrupa Psikoloji Öğrenci Birlikleri Federasyonu öğrencilerini ağırlıyor.

Doğa turizmi tutkunlarının yeni gözdesi olan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Avrupa Psikoloji Öğrenci Birlikleri Federasyonu öğrencilerini ağırlıyor. 12 günlük eğitim kampı için İnegöl'e gelen grubu Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti.

Turizmin yükselen yıldızı İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), yurt içi ve yurt dışından konuklar ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl DOOSTUM'da Türk öğrencilere yönelik eğitim düzenleyen Avrupa Psikoloji Öğrenci Birlikleri Federasyonu, bu yıl da Türkiye ile birlikte 12 farklı ülkeden öğrencileri İnegöl'e getirdi. Birlik, eğitim için yine İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'ni (DOSTUM) tercih etti.

DOSTUM'a gelen 28 kişilik grup, 24 Şubat'a kadar 12 günlük bir eğitim programını DOSTUM tesislerinde gerçekleştirecek. 13 yıldır her yıl farklı bir ülkede yapılan ve bu yıl da DOSTUM'u tercih eden grupta Türkiye ile birlikte bu yıl; Bosna Hersek, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Malta, Hırvatistan, Hollanda, Sırbistan ve Makedonya olmak üzere 12 farklı ülkeden katılımcı yer alıyor.

DOSTUM tesislerinde eğitimlerini sürdüren grubu, Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Yurt dışından gelen öğrencilerle sohbet eden Başkan Taban İnegöl ve DOSTUM'u anlattı. Bölgede yeni tesisler ve alanlar oluşturulacağını da anlatan Taban, önümüzdeki yıllarda da kendilerini DOSTUM'da ağırlamak istediklerini ifade etti. Ayrıca öğrencilere tatlı ikramları yapıldı. - BURSA

Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti
Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti
Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti
Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Turizm, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti - Son Dakika


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