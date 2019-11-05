Son Dakika Haberleri: Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu
Son Dakika Güncel Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu

Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu

6 saat önce

Türkiye, Romanya Bükreş'te düzenlenen RoboChallenge 209 Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu.

Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu, System.String[]

Türkiye, Romanya Bükreş'te düzenlenen RoboChallenge 209 Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu.

Avrupa'nın en büyük robotik yarışmaları arasında gösterilen RoboChallenge 209 Avrupa Robotik Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi. 54 ülkeden 72 takımın yer aldığı şampiyonada, Türkiye'yi Kocasinan Eğitim Bilimleri Ortaokulu temsil etti. 11-12 yaş kategorisinde yarışan 6 öğrenci, tasarladıkları 6 robot ile Avrupa 3.'sü olmaya hak kazandı. Şampiyonaya günlerce uykusuz kalarak hazırlandıklarını belirten öğrenciler, Avrupa 3.'sü olarak Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadı.

(İHA)

Türkiye, Romanya, Bükreş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Bankası'ndan dikkat çeken rapor: Türkiye ekonomisi zorlu dönemden çıktı
İskeçe'de durdurulan Türkiye'den gönderilen donduruculu tırda 41 mülteci bulundu 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:48:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Robotik Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]