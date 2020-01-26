Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'dan Türkiye'ye taziye - Son Dakika
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Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'dan Türkiye'ye taziye

6 saat önce

Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Dr. Hla Kyaw, cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen deprem için Türkiye'ye taziyelerini bildirdi.

Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'dan Türkiye'ye taziye, System.String[]

Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Dr. Hla Kyaw, cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen deprem için Türkiye'ye taziyelerini bildirdi.

Hollanda merkezli ERC'den yapılan yazılı açıklamada, Başkan Kyaw, Türkiye'de meydana gelen depremde ölenlerin, yaralananların olmasından ve hasar meydana gelmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Depremde sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı dileyen Kyaw, "Bütün Rohingya toplumu, Türk insanının deprem acısını paylaşıyor ve bu zor süreçte yanında yer alıyor. Depremden etkilenen ailelere, kuvvet ve sabır vermesi için Allah'a dua ediyor, en hızlı şekilde şifalar temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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