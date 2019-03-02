Son Dakika Haberleri: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

1 saat önce

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes ve Aykut Ay finale yükseldi.

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2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes ve Aykut Ay finale yükseldi.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün sabah seansında, erkekler 60 metre elemelerinde 3 milli sporcu mücadele etti.

Emre Zafer Barnes, 6.69'luk derecesiyle 4'üncü, Aykut Ay ise 6,73'lük süresiyle 11'inci olarak finale katılmaya hak kazandı.

Kayhan Özer ise 6,87'lik zamanıyla 32'nci sırada yer alarak elendi.

Kadınlar 60 metre elemelerinde Mizgin Ay, 7.42'lik derecesiyle 28'inci olarak finallere katılmaya hak kazanamadı.

Erkekler 60 metre engellide Mikdat Sevler 8,01'lik derecesiyle 27'nci, kadınlar 60 metre engellide Şevval Ayaz 8,46'lık süresiyle 28'inci olarak adlarını finale yazdıramadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:43 Kaynak: AA

Aykut Ay, Avrupa, Spor
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