Son Dakika Haberleri: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

1 saat önce

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede gümüş madalya kazandı.

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2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede gümüş madalya kazandı.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün akşam seansında, Emre Zafer Barnes erkekler 60 metrede final koştu.

Milli sporcu, 6,61'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73'lük derecesiyle final bileti alamadı.

Türkiye'yi 15 sporcunun temsil ettiği şampiyona, yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:00 Kaynak: AA

Avrupa, Spor
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