Son Dakika Haberleri: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 60 Metrede Piste Çıkan Emre Zafer Barnes, Gümüş...

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 60 Metrede Piste Çıkan Emre Zafer Barnes, Gümüş...

6 dakika önce

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 60 Metrede Piste Çıkan Emre Zafer Barnes, Gümüş..., System.String[]
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Avrupa, Spor
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