Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 60 Metrede Piste Çıkan Emre Zafer Barnes, Gümüş...
6 dakika önce
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede piste çıkan Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:55 Kaynak: AA
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Hakem Suat Arslanboğa'ya Tepki Gösterdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği Açıklaması
Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı
Venezuela Ordusunda Bulunan 600 Asker, Guaido'nun Saflarına Katıldı