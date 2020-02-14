Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika Spor

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası

6 saat önce

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası, 8 ülke takımının katılımıyla Alanya'nın ev sahipliğinde başladı.

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası, System.String[]

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası, 8 ülke takımının katılımıyla Alanya'nın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye'den Gaziantep Polisgücü'nün yer aldığı şampiyonaya İngiltere'nin East Grinstead, Hırvatistan'ın Hockey Club Zelina, Hollanda'nın SCHS, İrlanda'nın Three Rock Rovers, Portekiz'in AD Lousada, İsviçre'nin HC Rotweiss Wettingen ve Fransa'nın Luc Ronchin HC takımları katılıyor.


Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde 8 karşılaşma oynandı. Gaziantep Polisgücü, ilk maçında Portekiz temsilcisi AD Lousada'yı 8-5 mağlup etti. Gaziantep Polisgücü, günün son maçında ise İsviçre ekibi HC Rotweiss Wettingen'i 7-2 yendi.

Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı:

East Grinstead - Three Rock: 6-3, SCHS -Hockey Club Zelina: 3-6, HC Rotweiss Wettingen - Luc Ronchin HC: 5-9, Hockey Club Zelina - Three Rock: 6-1, East Grinstead - SCHS: 5-4, Luc Ronchin HC-Lousada: 6-4.


Şampiyona 16 Şubat'ta final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Gaziantep, Portekiz, Alanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü
Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 04:20:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]