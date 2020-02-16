Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika Spor

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası

7 saat önce

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, East Grinstead'i finalde 6-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası, System.String[]

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, East Grinstead'i finalde 6-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türkiye'den Gaziantep Polisgücü'nün yer aldığı şampiyonaya İngiltere'nin East Grinstead, Hırvatistan'ın Hockey Club Zelina, Hollanda'nın SCHS, İrlanda'nın Three Rock Rovers, Portekiz'in AD Lousada, İsviçre'nin HC Rotweiss Wettingen ve Fransa'nın Luc Ronchin HC takımları katıldı.


Alanya Atatürk Spor Salonu'nda 14 Şubat'ta başlayan müsabakaların final gününde Gaziantep Polisgücü, İngiltere'nin East Grinstead ekibiyle karşılaştı. Rakibini 6-4 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, 5'te 5 yaparak şampiyon oldu. Luc Ronchin HC'yi 11-10 yenen Hockey Club Zelina ise ikinciliği elde etti.

Organizasyonda Luc Ronchin HC üçüncü, East Grinstead dördüncü oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Hırvatistan, İngiltere, Gaziantep, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'den kaçırılan eseri, İngiltere'de Türk profesörün bilimsel makalesi yakalattı
Dha dış 'rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 01:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]