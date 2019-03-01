Son Dakika Haberleri: Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası

39 dakika önce

2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı gümüş, Klasik Yay Erkek Milli Takımı da bronz madalya elde etti.

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2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı gümüş, Klasik Yay Erkek Milli Takımı da bronz madalya elde etti.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı organizasyon, İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam ediyor.

Begüm Topkarcı, Büşra Nur Gürlek ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı, finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Mete Gazoz, Fatih Bozlar ve Bilal Güneri'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise İtalya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Genç, Avrupa, Spor
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