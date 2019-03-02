Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
29 dakika önce
Samsun'da devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Yasemin Begüm Topkarcı ile Yakup Yıldız, bireyselde gümüş madalya kazandı.
Samsun
'da devam eden 2019 Avrupa
Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Yasemin Begüm Topkarcı ile Yakup Yıldız
, bireyselde gümüş madalya kazandı.
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve 25 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyona, İlkadım
Okçuluk Salonu'nda devam ediyor.
Makaralı yay genç kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Begüm Topkarcı, İtalyan rakibi Elisa Roner ile yaptığı müsabakada yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Makaralı yay genç erkekler kategorisinde de Yakup Yıldız, Estonyalı rakibi Robin Jaatma ile yaptığı ve 148-146 biten karşılaşma sonucunda gümüş madalya aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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