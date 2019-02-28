Son Dakika Haberleri: Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 5 Türk Sporcu Finalde

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 5 Türk Sporcu Finalde

1 saat önce

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final etabı tamamlandı.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 5 Türk Sporcu Finalde, System.String[]
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final etabı tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda 2 Mart Cumartesi gününe kadar sürecek şampiyonaya, 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor.

Yarı finalde, 5 Türk okçu final atışlarına katılmaya hak kazandı.

Bireysel final atışlarının cumartesi günü yapılacağı organizasyonda makaralı yay kadınlarda Gizem Elmaağaçlı, Rus rakibi Savenkova Alexandra ile altın madalya için mücadele edecek.

Bronz madalya mücadelesinde ise Yeşim Bostan, Rus rakibi Avdeeva Natalia ile karşı karşıya gelecek.

Makaralı yay genç erkeklerde Yakup Yıldız, altın madalya için Estonyalı rakibi Jaatma Robin ile karşılaşacak.

Göksel Altıntaş ile Norveçli sporcu Faugstad Anders ise bronz madalya mücadelesi verecek.

Makaralı yay genç kızlarda Yasemin Begüm Topkarcı, altın madalya için İtalyan rakibi Roner Elisa ile atış yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:43 Kaynak: AA

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