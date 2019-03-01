Son Dakika Haberleri: Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda İkinci Altın Madalya

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda İkinci Altın Madalya

38 dakika önce

2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Genç Erkekler Klasik Yay Takımı, altın madalya elde etti.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda İkinci Altın Madalya, System.String[]
2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Genç Erkekler Klasik Yay Takımı, altın madalya elde etti.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam ediyor.

Erdal Meriç Dal, Efe Gürkan Maraş ve Musa Arzuman'dan oluşan Genç Erkekler Klasik Yay Takımı, finalde Rusya'yı mağlup ederek Türkiye'ye şampiyonadaki ikinci altın madalyayı kazandırdı.

Sevcan Derin, Gökçe Demirel ve Elif Nida Güner'den oluşan Klasik Yay Genç Kadın Takımı ise İtalyan rakiplerini mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonada 2 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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