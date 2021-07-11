Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi

Uzatmaya giden Danimarka maçında tartışmalı bir penaltı kararıyla finallere gitmeyi başaran ve spor dünyasında tartışma yaratan İngiltere, bu gece turnuvada hiç mağlup olmayan İtalya ile Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

"THREE LIONS" KRİZİ YAŞANIYOR

Fakat taraflar kozlarını paylaşmadan önce iki ülke arasında şarkı krizi ortaya çıktı. İngiltere'de 1996 yılında piyasaya sürülen ve o dönemden beri çok popüler olan "Three Lions" isimli marşın maç öncesinde söylenmesi talebi Avrupa'da kriz yarattı. Maç öncesinde şarkıyı yaratan Frank Skinner ile David Baddiel'in Wembley Stadyumu'nda maçı söylemek için UEFA'ya başvurduğu açıklandı.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Özellikle "Futbol Evine Geri Dönüyor" nakaratıyla çok bilinen ve İngiliz taraftarlar tarafından bir marş halini alan şarkının UEFA'dan veto yediği duyuruldu. Sky Sport'ta İngiliz programı The Last Leg'e konuşan Skinner, "UEFA bunun çok partizan olduğunu ve İtalyanların böyle bir marşları olmadığı için bunun haksızlık olduğunu söyledi. Fakat İtalya ile Türkiye arasındaki açılış maçında Andrea Bocelli Nessun Dorma'yı söylemişti" açıklamasını yaptı.