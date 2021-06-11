Avrupa Şampiyonası ilk kez kendi kalesine atılan bir golle başladı

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, turnuvanın ilk golünü Merih Demiral kendi kalesine attı. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez turnuvanın ilk golünde bir futbolcu kendi filelerini havalandırdı.

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya, 53. dakikada mücadelede öne geçen taraf oldu. 53. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Berardi'nin ortasında Merih Demiral, göğsüyle ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Bu gol turnuvadaki ilk gol olurken, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine de geçti. Bugüne kadar düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonaları, ilk kez bir futbolcunun kendi kalesine attığı golle başladı.

Turnuva tarihinin ilk golü Anatoli Ilyin'den

Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak 1960 yılında düzenlenirken, açılış karşılaşması Macaristan ile Sovyetler Birliği arasında oynandı. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin ilk golünü, Sovyetler Birliği forması giyen Anatoli Ilyin kaydetti. SSCB karşılaşmayı 3-1 kazanırken, turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı. 1964 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan ilk maç ise İspanya ile Macaristan arasındaydı. İspanya mücadeleyi uzatmalarda kazanırken, turnuvanın ilk golünü İspanya forması giyen Pereda kaydetti.

Gol olmayan tek açılış maçı 1968'de oynandı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar oynanan açılış maçlarının yalnızca 1 tanesinde gol atılmadı. 1968 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya ile Sovyetler Birliği arasında oynanan mücadele ile başladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanırken, o dönemde maçların eleme usulü olarak oynanması nedeniyle, atılan yazı tura sonucunda İtalya maçı kazanan taraf oldu. Bu maç, açılış maçlarında gol atılmayan tek mücadele olarak dikkat çekti. 1972 Avrupa Futbol Şampiyonası ise Belçika ile Almanya arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Turnuvanın ilk golünü, Almanya forması giyen Gerd Müller kaydetti.

Açılış golünü 2 farklı oyuncu attı!

1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2 açılış maçı oynandı. Çekoslavakya ile Hollanda arasında oynanan maçta ilk golü Çekoslavakya adına Ondrus kaydetti. Diğer açılış karşılaşmasında ise Yugoslavya ile Batı Almanya karış karşıya geldi. Yugoslavya forması giyen Papivoda, maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Her iki maçta da ilk goller 19. dakikada atıldığı için, turnuvanın ilk golünü 2 farklı oyuncu kaydetmiş oldu. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası, Batı Almanya ile Çekoslovakya arasındaki maçla başladı. Almanya, Rummennige'nin attığı golle 1-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. 1984'te ise açılış maçında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Fransa sahadan 1-0 galip ayrılırken, turnuvanın ilk golünü Platini kaydetti.

İlk gol Roberto Mancini'den

1988 yılında gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış golünü, bugün İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak açılış maçına çıkan Roberto Mancini kaydetti. Mancini'nin golünün ardından Almanya Brehme'nin ayağından bulduğu golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı ise İsveç ile Fransa arasında oynandı. İsveç, Jan Eriksson'un golüyle 1-0 öne geçerken Jean-Pierre Papin, Fransa'ya eşitliği getiren isim oldu. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın ilk golü Alan Shearer'dan geldi. İngiltere ile İsviçre'nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, eşitliği getiren isim ise, İsviçre'nin Türk yıldızı Kubilay Türkyılmaz oldu. 2000 yılında gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış mücadelesi ise Belçika ile İsveç arasında oynandı. Belçika forması giyen Bart Goor, turnuvanın ilk golünü atan isim oldu. Belçika, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Açılış maçı ve final maçı aynı takımlar arasında

2004 Avrupa Şampiyonası'nda hem açılış hem de final karşılaşmasında aynı iki ekip karşı karşıya geldi. Ev sahibi Portekiz, açılış maçında Yunanistan'la karşılaştı. Yunanistan forması giyen Giorgios Karagounis, turnuvanın ilk golünü atan isim olurken, Yunanistan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve finalde de rakibini 1-0 yenerek kupayı aldı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış mücadelesi, İsviçre ile Çek Cumhuriyeti arasında oynandı. Vaclac Severkos'un attığı golle Çek Cumhuriyeti karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. EURO 2012'nin açılış mücadelesi Polonya ile Yunanistan arasında oynandı. Turnuvanın ilk golü, Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski'nin ayağından geldi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış mücadelesi ise Fransa ile Romanya arasında oynandı. Turnuvanın açılış golü Olivier Giroud'dan gelirken, Romanya, Bogdan Stancu ile penaltıdan eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Dimitri Payet, Fransa'ya galibiyeti getiren isim oldu. - ROMA