Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapan Cıbıltepe Cıvıl Cıvıl

Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapan Cıbıltepe Cıvıl Cıvıl

38 dakika önce

Bu ay Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapan Cıbıltepe Cıvıl Cıvıl, System.String[]
Bu ay Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli yabancı ziyaretçilerle yoğunluk yaşıyor.

Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de yabancı turistlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli bir gün geçiriyor.

Kayak ve snowboard öğreticisi Alper Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'nın yapılmasından sonra Sarıkamış'a ilginin daha da arttığını söyledi.

Kar yağışından sonra kayak merkezine kayakseverlerin akın ettiğini dile getiren Laçin, "Kayak merkezine gelen insanların hayran kaldıkları şeyler, kar kalitesi, temiz hava ve misafirperverlik. Uluslararası organizasyon yapılması da en önemli faktörlerden biri oldu." dedi.

Ankara'dan tatil için gelen Duygu Ölmez ise Sarıkamış'ın kayak için çok ideal bir yer olduğunu vurgulayarak "İlk defa buraya geliyorum. Daha önce Uludağ'a gitmiştim, yoğun oluyor, bu kadar güzel olmuyor. Sarıçamlar arasında geniş pistlerde kaymak çok güzel." diye konuştu.

Kayakseverlerden Başak Meral de Sarıkamış'a ikinci defa geldiğini anlatarak "Geçen sene geldiğimizde çok yağışlıydı. Bu sene hava ve pistler çok güzel, çok sevdik." ifadesini kullandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan biri snowboard pisti olmak üzere 9 pistle hizmet veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Luyindama, Avrupa Liginde Haftanın 11'inde Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız

Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim Üretici ve Yatırımcıya 1,5 Milyar Liralık Hibe Paketi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 14:58:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapan Cıbıltepe Cıvıl Cıvıl
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]