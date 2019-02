Avrupa Şampiyonası'nda 15 Atlet Koşacak

Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 15 sporcuyla madalya mücadalesi verecek.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 1-3 Mart'ta İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek. Türkiye, şampiyona için 15 sporcuyla kayıt yaptırdı.



Organizasyonda mücadele verecek isimler arasında bulunan atletlerden 31 yaşındaki Yavuz Can, dördüncü kez Avrupa Salon'a gidecek. Yavuz, şampiyonaya en fazla katılan Türk atletler listesinde Semra Aksu (6 kez), Halil Akkaş (5 kez) ve Aksel Gürcan-Demirtaş'ın (5 kez) ardından dördüncü sıraya yükselecek.



Glasgow'a giden isimler arasında 60 metrede Avrupa listesinin ikinci sırasındaki Emre Zafer Barnes, bu yıl üç adım Türkiye rekorunu yenileyen Can Özüpek ve yüksek atlamada Türkiye salon rekorunu 2.26'ya çıkaran Alperen Acet de bulunuyor.



Türkiye'yi Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda temsil edecek kadrolar şöyle:



Erkekler:



Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400 metre), Mikdat Sevler (60 metre engelli), Salih Teksöz (800 metre), Ramazan Özdemir (3000 metre), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)



Kadınlar:



Mizgin Ay (60 metre), Şevval Ayaz (60 metre engelli), Özlem Kaya (1500 metre), Emel Dereli (gülle atma).

