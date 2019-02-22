Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonası'nda 15 Atlet Koşacak

Avrupa Şampiyonası'nda 15 Atlet Koşacak

2 dakika önce

Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 15 sporcuyla madalya mücadalesi verecek.

Avrupa Şampiyonası'nda 15 Atlet Koşacak, System.String[]
Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 15 sporcuyla madalya mücadalesi verecek.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 1-3 Mart'ta İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek. Türkiye, şampiyona için 15 sporcuyla kayıt yaptırdı.

Organizasyonda mücadele verecek isimler arasında bulunan atletlerden 31 yaşındaki Yavuz Can, dördüncü kez Avrupa Salon'a gidecek. Yavuz, şampiyonaya en fazla katılan Türk atletler listesinde Semra Aksu (6 kez), Halil Akkaş (5 kez) ve Aksel Gürcan-Demirtaş'ın (5 kez) ardından dördüncü sıraya yükselecek.

Glasgow'a giden isimler arasında 60 metrede Avrupa listesinin ikinci sırasındaki Emre Zafer Barnes, bu yıl üç adım Türkiye rekorunu yenileyen Can Özüpek ve yüksek atlamada Türkiye salon rekorunu 2.26'ya çıkaran Alperen Acet de bulunuyor.

Türkiye'yi Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda temsil edecek kadrolar şöyle:

Erkekler:

Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400 metre), Mikdat Sevler (60 metre engelli), Salih Teksöz (800 metre), Ramazan Özdemir (3000 metre), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)

Kadınlar:

Mizgin Ay (60 metre), Şevval Ayaz (60 metre engelli), Özlem Kaya (1500 metre), Emel Dereli (gülle atma).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:31 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin Avrupa Liginde Son 16 Turuna Kalan Takımlar Belli Oldu

Fatih Terim: Avrupa'ya Daha Güçlü Döneceğiz Erdoğan İmza Attı, Genelge Yayımlandı! 19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında Tüm Yurtta Kutlamalar Düzenlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:33:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonası'nda 15 Atlet Koşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]