Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen kadın cimnastikçiler madalyalara göz dikti - Son Dakika

Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen kadın cimnastikçiler madalyalara göz dikti

19.12.2020 11:07

Mersin'de organize edilen 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisi eleme müsabakalarında adını finale yazdıran milli sporcular, başarılı performanslarını madalyayla taçlandırmaya odaklandı.

Mersin'de organize edilen 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisi eleme müsabakalarında adını finale yazdıran milli sporcular, başarılı performanslarını madalyayla taçlandırmaya odaklandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, büyükler kategorisinde milli takım adına yarışan Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan ve Dilara Yurtdaş, alet müsabakalarındaki başarılı performanslarıyla finale kaldı.

Kentte pazar günü gerçekleşecek büyükler kategorisi alet finallerinde, milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı yer aletinde, Bilge Tarhan denge aletinde, Dilara Yurtdaş ise atlama masasında madalya için ter dökecek.

Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine, Türkiye'yi finallerde temsil edeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Eleme müsabakalarındaki yarışlara değinen Göksu, "Eleme yarışlarında biraz hata yaptım. Bundan dolayı yer aletinde finale 8. olarak katılmaya hak kazandım. Finalde bu hataları düzelterek çok daha iyi derecelere imza atacağıma eminim." dedi.

Göksu, final müsabakalarında elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyi ortaya koyarak, canla başla mücadele edeceğiz. Finallerde madalya almayı hedefliyorum. Eleme yarışlarında yaptığım hataların puanlarını da üstüne koyduğumda, sıralamada nerede olduğumu görebiliyorum. Bundan dolayı pazar günü çok temiz yarışacağım. Buna kalpten inanıyorum. Yarışma sırasında her an her şey olabiliyor. Serimi hatasız yaparsam madalya geleceğine inanıyorum."

Dilara Yurtdaş: "Madalya için savaşacağım"

Dilara Yurtdaş, büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Organizasyonda atlama masası aletinde finale yükselme başarısı gösterdiğini aktaran Dilara, "Çok mutlu ve gururluyum. Finallerde elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Rakiplerim güçlü ama iyi bir atlama performansı gösterirsem madalya alma şansım var. Bunun içi savaşacağım. Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyorum, ülkemi madalyayla onurlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Bilge Tarhan da final yarışlarında başarı elde etmeye odaklandığını vurgulayarak, "Kendime güveniyorum. Umarım her şey yolunda gider ve dereceye girenlerden biri de ben olurum. Finallerde madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen kadın cimnastikçiler madalyalara göz dikti
Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen kadın cimnastikçiler madalyalara göz dikti
Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen kadın cimnastikçiler madalyalara göz dikti
Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen kadın cimnastikçiler madalyalara göz dikti

Avrupa Şampiyonası, Cimnastik, Göksu, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen kadın cimnastikçiler madalyalara göz dikti - Son Dakika Spor


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