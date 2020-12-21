Avrupa Şampiyonası'nda ilkleri yaşatan milli cimnastikçiler, 10 madalyayla tarih yazdı

Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, erkeklerde 8, kadınlarda da 2 kez madalya sevinci yaşayan milli sporcular, Türkiye'ye bu alanda birçok ilki de tattırdı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyon, hem 21 ülkeden gelen 218 sporcu sayesinde kentin tanıtımına katkı sundu hem de milli sporculara tarihi başarılar yaşattı.

Erkekler kategorisi 9 Aralık'ta başlayan şampiyonada büyüklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'den oluşan milli takım, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

Milli takım, Abdelrahman Elgamal'in sakatlık yaşamasına rağmen topladığı 244.793 puanla Ukrayna'nın ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Tarihinde ilk kez bir Avrupa şampiyonasında takım halinde madalya alma sevinci yaşayan millilerin başarısı, gençler kategorisinde de sürdü.

Gençlerdeki alet finallerinde Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde 12.933 puanla gümüş, paralel bar aletinde de 13.266 puanla bronz madalya kazandı.

Bora Tarhan da halka aletinde 13.000 puanla, atlama masasında da 14.016 puanla bronz madalyalar elde etti.

Büyüklerde alet finallerinde 3 madalya

Büyüklerde alet finallerinde milli sporcular, 3 kez madalya sevinci yaşadı.

Almanya'da 2019'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonası'nda aynı alette 15.000 puanla bir kez daha altın madalya elde etti.

Çolak, kazandığı madalyayla Avrupa Cimnastik Şampiyonaları tarihinde Türkiye'ye ilk kez birincilik sevinci yaşattı.

Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde 15.100 puanla Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı.

Ferhat, kulplu beygir aletindeki 14.433 puanıyla da bronz madalyanın sahibi oldu.

Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.

İlkleri yaşatan kadınlardan bir gümüş bir bronz madalya

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 17 Aralık'ta başlayan Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da büyüklerde Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci'den oluşan milli takım, tarihinde ilk kez takım halinde finale çıktı.

Yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde yarışan milli sporcular, 143.795 puanla Avrupa 4'üncüsü oldu.

Kadın sporcular, hem gençlerde hem büyüklerde ilk defa madalya sevincini yaşadı.

Artistik Cimnastik Kadınlar Milli Takımı, organizasyondaki ilk madalyasını gençler kategorisinde aldı.

Bireysel alet finallerinde yarışan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde 12.050 puan toplayarak 3'üncülük elde etti. Bronz madalya alan Derin Tanrıyaşükür, Türkiye'ye gençlerde ilk madalyasını da kazandırmış oldu.

İlklerin yaşandığı şampiyonanın son madalyası da büyükler kategorisinde yapılan alet finallerinde geldi.

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, 13.100 puanla yer aletinde Avrupa 2'ncisi olarak, hem gümüş madalya sevinci yaşadı hem de Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Suat Çelen: "Geldiğimiz noktada çok gururluyum"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kısa sürede böyle bir organizasyonu iyi bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Çelen, şöyle devam etti:

"Şampiyonada erkeklerimiz tarih yazdılar. Erkek sporcularımız olimpiyat öncesinde bizi umutlandırdı. Kadınlara da çok sevindim. Göksu 30 yaşında bir anne ve gümüş madalya aldı, müthiş oldu. Göksu hariç diğer sporcularımız 16 yaşındaydı. Gençlerde kaçan madalyalara üzüldük. Geldiğimiz noktada çok gururluyum. Sorumluluğumuzu daha da artırdı. Türk cimnastiğinin çıkışı dolayısıyla gururluyum. Biz cimnastiğin tüm disiplininde her zaman final oynayacak fedarasyon olacağız."

Çelen, bu başarının sağlanması için çok çalıştıklarını belirterek, misafir ülkelerin organizasyondan memnun şekilde ayrıldıklarını ifade etti.

Önlerindeki yarışmalar için sıkı çalışmaya devam edeceklerine değinen Çelen, "Hedefimizi 2024 ve 2028 olarak planladık. 2023'de Antalya'da Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz. Bu şampiyona dünya şampiyonasının elemesi olacak. Orada o elemeyi geçip takım olarak dünya şampiyonasına katılmayı hak edeceğiz. Gençlerde ve büyüklerde ilk 12 arasına girerek dünya şampiyonasına gideceğimizi görüyorum." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde organizasyon yapılabileceğini de gösterdiklerini belirten Çelen, şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür etti.