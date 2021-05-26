Son dakika... Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli karateciler, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 altın, bir bronz madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün (İBBSK) sporcuları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen medya gününe İBBSK Başkanı Fatih Keleş, bireysel kumite müsabakalarında altın madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve bronz madalya elde eden Eda Eltemur katıldı.

Fatih Keleş, medya gününde yaptığı açıklamada, başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek "Ülkenin morale ihtiyacı olduğu zamanda arkadaşlarımız spora verdikleri emeklerin karşılığını aldı. Kısa süreli olabilecek işler değil. Spora uzun yıllarını veriyorlar. Ülkemizin bayrağını göndere çektiler. İstiklal Marşı'nı Avrupa ve dünyaya dinlettiler. Karate, olimpik bir branş oldu. Arkadaşlarımızdan beklentimiz bir o kadar daha arttı. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Her sporcunun hayalini kurduğu bir yer. Bir eleme turnuvası daha var. Orada da Erman arkadaşımız mücadele edecek. Eminim o da kazanacak. Olimpiyatlara giden sporcu sayımızın 4 olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübün 19 branşta mücadele ettiğini hatırlatan Fatih Keleş, "Kulübümüz ülkemize bir ayda 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 de bronz madalya kazandırdı. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Olimpiyat oyunları ve paralimpik oyunlarda yer alacak sporcu sayımız da 21'e ulaştı. Paralimpikte 8 sporcu ülkemizi temsil edecek. Bu sayılar biraz daha artacaktır. Olimpiyatlarda madalya kazanmak için mücadelelerini sürdürecekler. Türk sporunu en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadın Kumite Milli Takımı ile gümüş, bireysel 68 kiloda bronz madalya kazanan Eda Eltemur, "2018'de büyüklerde takım halinde yarışmıştım. 2019'da bireysel olarak ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım ama derece alamamıştım. 2019'da takım olarak kumitede madalya kazanmıştık. Bireyselde ilk madalyamı kazandım. İnşallah ülkemizi daha büyük başarılarla en güzel şekilde temsil ederiz." yorumunu yaptı.

Kadınlar kumite +68 kiloda Avrupa şampiyonu olan ve Kadın Kumite Milli Takımı ile gümüş madalya elde eden Meltem Hocaoğlu Akyol ise " Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme onuruna ulaştım. Bunun arkasında uzun emekler, destekler var. İBBSK pandemi döneminde kulübü açarak bizlere ihtiyacımız olan imkanları sundu. Daha da güçlenerek ileriye sağlam adımlarla gidebileceğimize inanıyorum. Kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kariyerinin 5. Avrupa şampiyonluğuna uzanan kumite 50 kilo sporcusu Serap Özçelik Arapoğlu da "Olimpiyat kotasını çok önceden kazanmıştım. Bu müsabakalar çok önemliydi. Olimpiyatlardan önce kendimizi görebilme imkanı olan son şampiyonaydı. Başarılı olmayı çok istiyordum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Altın madalyayı aldığım için çok mutluyum. 7. finalimde 5. Avrupa şampiyonluğum. Olimpiyatlara yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir senede neredeyse 12 uluslararası müsabakaya katıldık. Şimdi tek hedef, olimpiyatlarda kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Kulübüme çok teşekkür ederim. Artık bir aile gibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Erkekler kumite 84 kiloda altın madalyaya ulaşan Uğur Aktaş ise büyüklerde 4'üncü, ümitler ve gençlerle toplamda 8'inci Avrupa şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak "Çok mutlu oldum. Bu başarıyı tekrar etmek kolay değil. Bütün rakipler size göre çalışıyor. Olimpiyatlara yakın zamanda performansımı yükselttim. Olimpiyatlara kendi sıkletimde birinci olarak gidiyorum. Güzel şekilde hazırlanıp hedefim altın madalya kazanmak. Kendime güveniyorum. Bu süreçte bizi destekleyen kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Bizi destekliyorlar. İnşallah beraber olimpiyat şampiyonluğu ve daha güzel başarılar kazanırız." şeklinde görüş belirtti.