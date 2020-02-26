Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya - Son Dakika Spor

Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya

6 saat önce

19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 2 bronz madalyayla Kayseri'ye döndüler.

Avrupa Şampiyonası'ndan 2 Bronz Madalya, System.String[]

19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 2 bronz madalyayla Kayseri'ye döndüler.


26 ülkeden 500'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden sporculardan Ayşegül Kılıç veteran bayanlar kategorisinde +65 kiloda, Betül Aleyna Özdemir ise genç bayanlar kategorisinde 65 kg kiloda yaptığı mücadelelerde üçüncü olarak kürsüye çıktı.


Bronz madalya kazanan sporcular Ayşegül Kılıç ve Betül Aleyna Özdemir elde ettiği bu başarı ile Mayıs ayında yapılacak olan Ashihara Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli forma ile temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Betül Aleyna Özdemir ile hem antrenör hem de sporcu olan Ayşegül Kılıç'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
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