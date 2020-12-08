Avrupa Şampiyonası öncesi Olimpik Cimnastik Salonu'nun dezenfeksiyonu yapıldı

Mersin'de yarın başlayacak olan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın düzenleneceği salonda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Kentte 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu'ndaki şampiyona için teknik heyet ile sporcuların yanı sıra görevliler ve basın mensupları için Kovid-19 testi yapıldı.

Sadece testi negatif çıkanların salona alındığı organizasyonda, giriş ve çıkışların yanı sıra müsabakaların yapılacağı zemin ve aletler de özel cihazlarla dezenfekte edildi.

Hijyen çalışmalarının ardından sporcular, resmi antrenmanlara başladı.