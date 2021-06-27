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Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu - Son Dakika

Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu

27.06.2021 10:32

Euro 2020 son 16 turu maçında İtalya, Avusturya maçında uzatmalarda galibiyete ulaşırken maçın kahramanı ise oyuna sonradan dahil olan Federico Chisea oldu. Chiesa'nın attığı gol çok ayrı bir anlam daha kazandı. Baba Enrico Chiesa ve oğlu Federecio Chiesea, bu golle Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul olarak isimlerini tarihe yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu maçında İtalya, Avusturya karşısında uzatmada kazanırken maçın kahramanı oyuna sonradan giren Federico Chiesa oldu. İlk golü atan Federico Chiesa böylece babası Enrico Chiesa ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihine geçti.

İlk golü atan Federico Chiesa böylece babası Enrico Chiesa ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. Enrico Chiesa ve oğlu Federico Chiesa, Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk "baba-oğul" oldu.

FATİH TERİM'LE ÇALIŞMIŞTI

Bir dönem Fatih Terim yönetimindeki Fiorentina'da forma giyen Enrico Chiesa, Euro 96'da yine İngiltere'de Çekya karşısında gol atmıştı. 14 Haziran 1996'da oynanan maçı Çekya 2-1 kazanmıştı

Federico Chiesa ise yaklaşık 25 yıl sonra bu kez 26 Haziran 2021'de Avusturya karşısında Euro 2020'de gol attı ve İtalya rakibini 2-1 yendi.

Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu

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Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu - Son Dakika Spor


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