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Avrupa Şampiyonasına Çankaya'dan 6 sporcu

2 saat önce

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonasında mücadele eden Milli Takıma en çok sporcu vermenin gururunu yaşıyor.

Avrupa Şampiyonasına Çankaya'dan 6 sporcu, System.String[]

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonasında mücadele eden Milli Takıma en çok sporcu vermenin gururunu yaşıyor.


İtalya'nın başkenti Roma'da Paralimpik Tesislerinde gerçekleşen ve 24 Eylül'e dek sürecek şampiyonada 10 sporcudan oluşan Milli Takım kafilesinin 6'sı Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımından oluşuyor.


Türkiye Görme Engelliler Futbol Takımının katıldığı tüm organizasyonlarda Milli Takımın iskeletini oluşturan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı Türkiye liginde gösterdiği başarıyı uluslararası turnuvalarda Milli Takıma en çok sporcu vererek taçlandırıyor.


Şampiyonanın ilk maçında ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kalan Türkiye Görme Engelliler Futbol Takımı İspanya ve Belçika ile grubundaki maçlarını tamamlayacak. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımının iskeletini oluşturduğu Milli Takımın tek hedefi ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmak olacak. - ANKARA

Avrupa, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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