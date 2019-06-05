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Avrupa şampiyonasına Türkiye'den iki takım

25 dakika önce

EuroHockey Club Challenge III hazırlıklarını tamamlayan ve Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımlarının Avrupa Şampiyonasında 82 milyonu temsil ettiğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Kadın ve erkek takımlarımız EuroHockey Club Challenge III ile ilgili...

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EuroHockey Club Challenge III hazırlıklarını tamamlayan ve Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımlarının Avrupa Şampiyonasında 82 milyonu temsil ettiğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Kadın ve erkek takımlarımız EuroHockey Club Challenge III ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Her iki kafilemiz bugün şampiyonaya katılmak üzere Alanya ve Kiev'e gidiyor. Başarılar diliyorum" dedi.

2018 yılında EuroHockey Club Challenge IV'te Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları Türkiye'nin lig atlamasını sağlamış ve ülkemizin EuroHockey Club Challenge III'e yükseltmişti. 2018-2019 Türkiye Hokey Federasyonu Süper Lig şampiyonluğunu da kazanan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları 7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge III'te Türkiye'yi temsil ediyor. Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Açık Alan Erkekler Avrupa Şampiyonası için Polisgücü Spor erkek takımının bugün Antalya'nın Alanya ilçesine hareket edeceğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, kadın takımı kafilesinin de akşam saatlerinde Ankara aktarmalı Ukrayna'nın Kiev kentine gideceğini ve maçların yapılacağı Boryspil kentine kara yoluyla hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Kaplan yaptığı son değerlendirmede, "Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü sadece Gaziantep'i değil Türkiye'yi Avrupa Şampiyonasında iki takımla birden temsil ediyor. 7-10 Haziran tarihleri arasında Alanya ve Ukrayna'da aynı anda gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge III katılacak kadın ve erkek takımlarımıza başarılar diliyorum. Şampiyon olmamız halinde Türkiye EuroHockey Club Challenge II'ye yükselecek ve bundan sonraki adımda salon hokeyinde olduğu gibi açık alanda da ülkemizi trophy lige taşımış olacağız" diye konuştu.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının bugün 18.00'de Ankara aktarmalı Ukrayna'nın Kiev kentine, erkek hokey takımının da kara yoluyla Alanya'ya gideceği öğrenildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Türkiye, Gaziantep, Spor
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